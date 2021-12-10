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Дипломаты РФ и Франции продолжат взаимодействие для решения региональных кризисов

Как сообщили в МИД РФ, стороны условились работать для поиска эффективных решений

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и директор департамента по вопросам ООН, международных организаций, прав человека и франкофонии МИД Франции Фабьен Пенон условились продолжать тесное взаимодействие двух стран по урегулированию кризисов на Ближнем Востоке и в Африке. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов на повестке дня СБ ООН. Отдельное внимание было уделено положению дел на Ближнем Востоке, включая ситуацию в Ливии, Сирии, Йемене и зоне Персидского залива, а также обстановке в Сахаро-Сахельском регионе с акцентом на проблематику малийского урегулирования. Стороны условились продолжить плотное взаимодействие России и Франции - двух постоянных членов СБ ООН - в интересах поиска эффективных решений совета по вопросам поддержания международного мира и безопасности и указанным региональным сюжетам", - отметили в МИД РФ.

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РоссияФранция
Палестино-израильский конфликт
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