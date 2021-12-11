Песков заявил, что Россию беспокоит переброска через греческий порт военной техники НАТО

Беседа состоялась накануне встречи президента России Владимира Путина с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом 8 декабря в Сочи. В среду вечером в эфир вышли первые фрагменты интервью, а полностью оно было показано в передаче "Специальный репортаж" в ночь на субботу.

На вопрос, что Москву беспокоит в обновленном соглашении об оборонном сотрудничестве между Грецией и США, пресс-секретарь ответил: "Проблема очень простая. Сосредотачивается все больше и больше солдат НАТО и США на вашей территории. Вы перевозите сотни, тысячи единиц военной техники через Александруполис и так далее. Вы открываете новые базы для НАТО, а в то же время НАТО называет нас врагом. И НАТО формулирует главную цель альянса, которой является сдерживание России. Это нас беспокоит, вы должны нас понять".

На замечание корреспондента, что Греция в такой же степени обеспокоена зенитно-ракетной системой С-400, которую Россия поставила в Турцию, Песков ответил, что "С-400 - это оборонительная система, а то, что транспортируется через Александруполис, - это не оборонное оборудование". Пресс-секретарь выразил мнение, что Греция никогда не будет враждебной России. "Но Греция связана обязательствами, вытекающими из членства в НАТО. Это проблема с НАТО для нас, так как НАТО приближается к нашим границам. Мы видим достаточно враждебное, как мы понимаем, расширение НАТО в сторону наших границ, в сторону Украины", - сказал он.

На вопрос, как, по его ожиданию, Греция отреагирует, если США введет санкции в отношении России из-за Украины, пресс-секретарь сказал, что Россия относится к Греции как к стране-партнеру, дружественной стране, и хотела бы продолжать так к ней относиться. На вопрос, ожидают ли в Москве, что Греция отойдет от линии ЕС, Песков ответил, что "Греция - суверенная страна, и Греция имеет право принимать суверенные решения". На вопрос, "есть ли мир, где бы США и Россия были партнерами, а не противниками", Песков ответил: "При нынешнем положении вещей в наших двусторонних отношениях вряд ли можно это представить".

Техника США в Александруполисе

В конце ноября греческая газета "Ризоспастис" сообщала, что в порту Александруполиса проходит масштабная операция по переброске американской военной техники. Через этот порт в соответствии с недавно обновленным оборонным соглашением между Грецией и Соединенными Штатами должны были быть переброшены более 120 боевых вертолетов и 1 000 боевых машин. Эта техника будет размещена в различных точках восточного крыла НАТО, включая Грецию, Болгарию и Румынию.

Как отмечала в свою очередь газета "Прото тема", Александруполис постепенно становится пунктом переброски техники на широкой территории, благодаря железнодорожному сообщению с портами Болгарии и Румынии на Черном море и возможностью обходить пролив Босфор.

Мегапроекты в Греции

Песков также заявил, что Россию интересует расширение экономического сотрудничества с Грецией. "У нас много российских компаний, которые готовы инвестировать в греческую экономику, - сказал он. - Мы заинтересованы в реализации огромных мегапроектов, как мы делаем в Турции. Конечно, не каждый проект разрешается [в Греции]. Например, мы строим в Турции АЭС "Аккую", но, к сожалению, атомная энергия запрещена в Греции греческими законами".

Песков отметил, что в России ценят решающую роль президента Турции Тайипа Эрдогана. "Он тот тип человека, который ценит президент Путин, потому что когда президент Путин что-то говорит, он это имеет в виду и делает это. Это важно", - сказал пресс-секретарь. По поводу разногласий России и Турции по ряду вопросов Песков сказал, что "их невозможно не иметь". "У нас в Сирии были очень напряженные моменты, наши интересы сталкивались в ряде сфер. Но каждый раз два президента находили возможным встретиться, говорить по пять, шесть, семь часов и не появляться перед прессой до тех пор, пока они не находили решение. Каждый раз им удавалось это сделать", - отметил пресс-секретарь.

На вопрос, кого поддержала бы Россия в случае вооруженного инцидента в Эгейском море, Песков ответил: "Последнее, что мы бы хотели видеть в Эгейском море и в Средиземноморье, - это чтобы мы были ближе к конфликту. Мы были очень встревожены в августе 2020 года, когда столкнулись корабли двух стран, и, конечно, мы бы хотели избежать любого повторения этого в будущем". По словам пресс-секретаря, Россия хотела бы поддержать разрешение проблемы между Грецией и Турцией в Эгейском море. "Мы хотели бы поддержать решение. И мы бы хотели, чтобы обе стороны шли вперед, принимая во внимание реальность. Потому что любое решение - это двусторонняя улица, нужно взаимное желание достичь решения".

На уточняющий вопрос, может ли Греция ожидать полную поддержку против турецких действий в Эгейском море и Средиземноморье, Песков сказал: "Они [Турция] настаивают, что положения Конвенции [ООН] по морскому праву и требования Греции установить международно признанную ширину континентального шельфа обитаемых островов в Эгейском море и протяженность исключительной экономической зоны точно нанесут ущерб их национальным интересам и лишат их прав на эксплуатацию природных ресурсов этого региона. Поэтому мы призываем обе стороны, чтобы они были хладнокровными и разумными в решении проблемы".

Поставки газа

Как отметил представитель Кремля, Россия сейчас покрывает 40% потребностей Греции в природном газе и даже увеличила поставки, тогда как США сократили их, продавая вместо этого свой газ дороже на Дальнем Востоке.