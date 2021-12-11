Член СПЧ Брод обратится в Комитет по правам человека ООН из-за запрета въезда в Молдавию

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод намерен обратиться к комиссару Совета Европы по правам человека и в Комитет по правам человека ООН в связи с тем, что Молдавия ограничила его допуск на свою территорию.

"Я в течение трех дней планировал провести встречи с правозащитниками и юристами в Кишиневе. Есть жалобы от граждан Молдовы на рост русофобии, давление на русскоязычные СМИ, хотел разобраться в ситуации. Кроме того, провести мониторинг выборов в Приднестровье. Есть жалобы и от жителей Приднестровья: блокада со стороны Украины, давление Молдовы ухудшают социально-экономическое положение граждан непризнанной республики", - рассказал он ТАСС.

Однако на паспортном контроле в аэропорту Кишинева правозащитника отказались пропускать, выдав решение о разовом запрете на въезд в страну, и объявили, что он может прилететь после 13 декабря. "В аэропорту провел пять часов, коллеги в Москве приобрели мне билет на рейс Аэрофлота, им я и вернулся в Москву. Пограничники были предельно вежливы, но было видно, что им неловко: не могли толком объяснить причину отказа, говорили сбивчиво, прятали глаза. Намерен написать жалобы в связи с произошедшим комиссару Совета Европы по правам человека и в Комитет по правам человека ООН ", - отметил Брод.

"Считаю, что такими действиями по ограничению допуска правозащитников и общественников на свою территорию Молдавия только портит свой международный имидж и дополнительно привлекает внимание к выборам в Приднестровье, заставляя уважать выбор его жителей, которые предпочли независимую государственность агрессивному соседу", - отметил член СПЧ.

Ранее сообщалось, что в Молдавию также не впустили члена Общественной палаты РФ Владимира Журавлева и политолога Наталью Нарочницкую. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии выступило с комментарием, в котором призвало зарубежные страны отказаться от направления наблюдателей на выборы президента непризнанной Приднестровья 12 декабря.