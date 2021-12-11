Косачев: Байден на "саммите демократии" фактически объявил о создании фонда вмешательства

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден, заявивший на организованном Вашингтоном "Саммите за демократию" о выделении $424 млн на программы по оказанию помощи другим странам для укрепления демократии, фактически объявил о создании фонда вмешательства во внутренние дела других государств. Такое мнение выразил в субботу вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"На нынешнем саммите президент США Байден объявил о запуске "Президентской инициативы за демократическое обновление", предусматривающей выделение $424,4 млн на поддержку лояльных [Вашингтону] в странах мира. Уже понятно, что фактически создается "фонд вмешательства во внутренние дела" нелояльных государств. "На западном фронте без перемен", - написал сенатор на своей странице в Facebook.

Он назвал сам саммит "пафосным мероприятием", которое "уже своим титулом должно было показать, во-первых, кто, мол, на планете - демократии, и, во-вторых, кто именно сам себя уполномочил присваивать это почетное звание". "Однако задумка здесь, конечно же, не просто в проведении смотра сил в преддверии грядущих битв за демократию. Все дело в водворении в мировые умы очень простой мысли: кто против однополярного мира - тот против демократии. Подтасовка достаточно примитивная, однако она выполняет важнейшую идеологическую миссию по камуфлированию геополитических причин нынешних кризисов в ценностные", - считает политик.

Косачев убежден, что такая тотальная реидеологизация международных отношений понадобилась в связи с тем, что "однополярная модель трещит по швам под давлением стремления многих стран к более демократическим правилам в мире". По его словам, принцип отбора приглашенных на "саммит за демократию" был скорее геополитическим. "Ключевой аспект - не внутренняя политика, а внешняя: безупречная лояльность Америке. С этой точки зрения приглашенный Ирак намного демократичнее неприглашенной Венгрии, хотя многие граждане этих государств могли бы, мягко говоря, поспорить с этим. Собственно, это и есть на сегодня главный критерий "демократичности" того или иного государства: кто больше лоялен - тот больше демократ", - подчеркнул вице-спикер Совфеда.

"Критерий лояльности в качестве подлинной основы "фейсконтроля" на саммите - отличный сигнал всем псевдодемократиям в мире: провозгласите твердый курс в сторону Запада, голосуйте правильно в ООН, и вам будет позволено у себя дома вытворять что угодно", - добавил сенатор.

Организованный США "Саммит за демократию" с участием лидеров государств, правозащитников и бизнесменов проходил 9-10 декабря в формате видеоконференции. Вашингтон пригласил на саммит 110 государств и территорий, в число которых не вошли КНР, Россия, Турция, Египет и ряд других стран. На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эту инициативу США "междусобойчиком" и одним из "наиболее одиозных прожектов" США. По его словам, цель этого мероприятия - разделить людей, страны на демократические и недемократические.