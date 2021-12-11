Путин заявил, что минимум один агент ЦРУ был среди советников правительства в начале 90-х

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Минимум один кадровый сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США был среди советников российского правительства в начале 1990-х годов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью для фильма "Россия. Новейшая история", фрагмент которого был показан в субботу на телеканале "Россия-1".

"В числе этих советников был, наверное, я думаю, но один точно был, кадровый сотрудник ЦРУ, который не имел права, в соответствии с законами своей страны, заниматься коммерческой деятельностью", - сказал Путин. По словам президента, в конечном итоге дело вылилось в судебный процесс в США, в ходе которого выяснилось как раз, что этот человек был кадровым сотрудником ЦРУ.

Аналогичный пример о представителях ЦРУ в числе сотрудников правительства РФ в 1990-х годах Путин приводил 9 декабря на встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека. По его словам, это только один пример попыток вмешательства в дела РФ. Президент тогда рассказал также, что он в начале 2000-х "уже там вычистил всех".