Главу ОНК по Петербургу Александра Холодова не пустили в Молдавию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Председатель Общественной наблюдательной комиссии по Санкт-Петербургу, зампредседателя Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК в Общественной палате РФ Александр Холодов сообщил, что его не пустили в Молдавию и выдворяют из страны, где он планировал принять участие в конференции по противодействию коррупции. Об этом он написал в субботу на своей странице в Facebook.

"Меня выдворяют из Молдовы. Не объясняют почему. Официально: "Не подтверждает цель поездки", - говорится в сообщении Холодова. Он добавил, что направлялся на конференцию по противодействию коррупции по приглашению от организаторов.

В пятницу ТАСС сообщал, что российское посольство в Молдавии проясняет обстоятельства инцидента с членом Общественной палаты РФ Владимиром Журавлевым, которого, как и политолога Наталью Нарочницкую, не пустили в страну. Нарочницкая заявила агентству, что видит в своей депортации из Молдавии политическую подоплеку на фоне предстоящих выборов в Приднестровье и рассматривает соответствующие действия молдавской стороны как "укол Приднестровью и России".

Со своей стороны пограничная полиция Молдавии отказалась комментировать инцидент с Журавлевым и Нарочницкой. А Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии выступило с комментарием, в котором призвало зарубежные страны отказаться от направления наблюдателей на выборы президента непризнанного Приднестровья 12 декабря, отметив, что это будет расцениваться как вызов суверенитету и территориальной целостности страны.