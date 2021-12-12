Путин заявил, что очень бы хотел увидеться с Байденом лично

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, открывая переговоры с президентом США Джо Байденом, заявил, что очень бы хотел увидеться с ним лично. Кадры с этим заявлением были показаны в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Обязательно увидимся, мне бы этого очень хотелось", - сказал российский лидер в ответ на слова своего визави о том, что тот сожалеет, что не получилось увидеться на саммите Группы двадцати в Риме.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина для программы "Москва. Кремль. Путин", заявил, что пока говорить о встрече лидеров РФ и США в очном формате рано. По его словам, это вопрос на будущее. "Очная встреча - это дело, дело будущего. Рано пока об этом говорить, рано", - сказал представитель Кремля.

Песков напомнил, что Путин и Байден договорились "в самое ближайшее время назначить доверенных представителей, которые продолжат уже предметный разговор о той конфронтационной ситуации, которая сейчас возникла в Европе вокруг Украины". "Президенты условились, что после того, как вот эти самые доверенные представители поработают, им нужно будет еще раз переговорить, может быть, задействуя вот этот же видеоформат, он понравился двум президентам", - уточнил пресс-секретарь главы государства.

Беседа двух президентов

Песков отметил, что Байден не пугал Путина в разговоре, беседа была взаимоуважительной.

"Наши американские коллеги сразу после завершения беседы, в унисон друг другу, конечно, стали рассказывать про ужастики, про то, как Байден пугал Путина, и так далее. Это не так", - сказал он.

"Разговор был взаимоуважительный. По-иному с Путиным разговаривать нельзя, он бы и не позвонил", - продолжил пресс-секретарь.

Он добавил, что Путин и Байден обсуждали весьма сложные темы, которые касались разногласий двух стран."[Разговор был] позитивный с точки зрения тона общения, все-таки президенты с уважением относятся друг другу, к опыту взаимному дипломатическому и политическому", - заметил Песков. "Но тем не менее темы обсуждались весьма и весьма сложные, а главное, что в основном темы, которые касались разногласий", - отметил представитель Кремля.

Обсуждение ситуации вокруг Украины

Президент США в разговоре с лидером РФ говорил, что в случае реального вторжения на Украину Россия будет финансово изолирована, сообщил Песков.

"Да, действительно, Байден говорил о том, что если будет вот это эфемерное вторжение на Украину - видимо, американцы сами уже уверовали в то, что это не информационный вброс, а истинная правда - тогда Россия будет финансово изолирована и так далее и тому подобное", - сказал Песков.

По его словам, Путин в разговоре с Байденом заявил, что российские войска находятся на территории РФ и никому не угрожают.

"Президент четко сказал, обращаясь к президенту США, что вы говорите о наших войсках, которые дислоцированы на территории России, которые никому не угрожают. Но при этом вы говорите [об этом], сидя от нашей территории в 1 000 км", - отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, смысл сказанного российским лидером в том, что речь идет о территории России "и о Европе, которая является нашим общим домом", тогда как "американцы находятся по ту сторону океана".

Отвечая на вопрос, каким было настроение российского лидера после завершения переговоров с президентом США, Песков констатировал: "Особых поводов для радости, конечно же, не было". "Президент выполняет свои функции главы государства, ситуация очень серьезная и требует постоянного внимания главы государства. Ну, что президент и делает", - добавил представитель Кремля. На вопрос, можно ли сказать, что администрация Байдена более последовательна в выполнении договоренностей, чем предыдущие, пресс-секретарь президента РФ ответил: "Нет, пока так нельзя сказать".

Протокольное мероприятие

Песков также объяснил, что Путин во время совещания по экономическим темам упомянул о будущем разговоре с Байденом как о "протокольном мероприятии", потому что внутренняя ситуация в стране важнее международных вопросов.

"Потому что всегда внутренние мероприятия гораздо важнее, чем международные. Сколь сложны бы ни были международные мероприятия - для президента все-таки экономическая ситуация, борьба с инфляцией, социально-экономическое положение в стране гораздо важнее, чем разговор с Байденом. Не умаляя значения последнего", - рассказал представитель Кремля в ответ на просьбу пояснить эту реплику Путина.

Глава российского государства во вторник провел совещание по экономическим вопросам. Обратившись к участникам встречи, Путин призвал их поработать "компактно". Президент РФ пояснил, что далее у него запланировано "протокольное мероприятие".