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Кризис на Украине

Песков заявил, что напряженность вокруг войск РФ нагнетается для демонизации Москвы

Также это делается для "позиционирования России как некой стороны потенциального агрессора", убежден представитель Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Информационная напряженность вокруг передвижений российских войск нагнетается для дальнейшей демонизации России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1".

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"Конечно, это нагнетание информационной напряженности и так далее, это как раз делается с целью дальнейшей такой демонизации России и позиционирования России как некой стороны потенциального агрессора", - сказал представитель Кремля в программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Комментируя тему красных линий, про которые президент США Джо Байден ранее заявил, что не собирается их учитывать, Песков подчеркнул: "Концептуально это очень и очень серьезное разногласие России и США".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаСШАРоссияКризис на УкраинеПесков, Дмитрий СергеевичБайден, Джо
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