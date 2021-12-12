Песков заявил, что напряженность вокруг войск РФ нагнетается для демонизации Москвы

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Информационная напряженность вокруг передвижений российских войск нагнетается для дальнейшей демонизации России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала " Россия-1 ".

"Конечно, это нагнетание информационной напряженности и так далее, это как раз делается с целью дальнейшей такой демонизации России и позиционирования России как некой стороны потенциального агрессора", - сказал представитель Кремля в программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Комментируя тему красных линий, про которые президент США Джо Байден ранее заявил, что не собирается их учитывать, Песков подчеркнул: "Концептуально это очень и очень серьезное разногласие России и США".