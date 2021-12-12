Путин назвал распад СССР трагедией и "распадом исторической России"

ТАСС, 12 декабря. Президент России Владимир Путин рассказал, что воспринял распад СССР как трагедию, как распад исторической России. Эта оценка главы государства прозвучала в эфире канала " Россия-1 " в фильме "Россия. Новейшая история".

"Такой же трагедией, как и для подавляющего большинства граждан страны, - сказал он в ответ на вопрос, чем лично для него стал распад СССР. - Ведь что такое распад Советского Союза? Это распад исторической России под названием Советский Союз".

Он напомнил, что страна утратила 40% территории, примерно столько же производственных мощностей, населения. "Мы превратились в другую страну совершенно. И то, что нарабатывалось в течение тысячи лет, в значительной степени было утрачено", - добавил Путин.

Глава государства подчеркнул, что с распадом Союза "25 млн русских людей в одночасье оказались за границей, в республиках бывшего СССР, которые приобрели независимость, суверенитет".

"Для них (республик - прим. ТАСС) это хорошо, наверное, но для людей, которые не по своей воле оказались за границей, это, безусловно, плохо. Им невозможно было вернуться, воссоединиться со своими родственниками. Не было ни места работы, ни места жительства. Это большая гуманитарная трагедия, без всякого преувеличения", - пояснил Путин.