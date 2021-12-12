Путин рассказал, как эксперты из Европы критиковали работу в РФ советников из США в 90-е

"Я много потом разговаривал со специалистами, скажем, из Европы, и они очень критично оценивали деятельность наших американских советников на тот период времени", - сказал Путин в эфире канала "Россия-1" в фильме "Россия. Новейшая история". По его словам, европейские специалисты "считали, что предлагаемые решения были ошибочны". "С этим можно спорить, но, во всяком случае, такой критический взгляд на работу этой когорты, он имел место не только сейчас, но имел место и тогда, причем не от российского наблюдателя или от российских специалистов, а от европейских специалистов", - подчеркнул президент.

При этом, по словам Путина, в том, что в России 90-х в качестве советников работали сотни иностранцев, нет ничего странного и нет ничего унизительного. "Привлечение иностранных специалистов - дело обычное, особенно для нашей страны в тот период времени, когда страна проводила рыночные реформы. Отечественных специалистов, которые понимали, что это такое, которые когда-то держали все это в руках, чувствовали - их практически не было. Теоретики были. А те, кто реально работал в рыночной экономике - таких было раз-два и обчелся. Поэтому приглашение иностранных специалистов - дело обычное", - прокомментировал глава государства. Путин сделал акцент на том, что сейчас он бы поспорил с теми, кто брал таких экспертов на работу, потому как "привлекали очень однобоко, то есть не слушали специалистов разных направлений".

Советник из ЦРУ

Президент РФ напомнил случай, как в качестве такого советника работал кадровый сотрудник ЦРУ. "Любопытный случай, люди знают об этом. Наверное, в числе этих советников был не один, наверное, я думаю. Но один точно был, кадровый сотрудник Центрального разведуправления США, который не имел права в соответствии с законами своей страны заниматься коммерческой деятельностью, а если занимался, должен был об этом доложить руководству. Но он не сделал этого. Заниматься-то занимался, получил прибыль, но ее скрыл и в конечном итоге дело вылилось в судебный процесс", - рассказал российский лидер. Он добавил, что ему не известно, чем закончилось разбирательство, "но в ходе этого судебного процесса выяснилось, как раз, что он был кадровым сотрудником ЦРУ на тот момент времени, когда работал советником здесь, у нас, в России". "В этом, конечно, ничего хорошего нет, это очевидные издержки этого процесса", - отметил он.

Комментируя вопрос, что американцы старались попасть на оборонные предприятия РФ, Путин заявил, что ему трудно комментировать это, потому что он к этому не имеет никакого отношения. "Я этих решений тогда не принимал, я работал в Петербурге в 90-е годы в качестве заместителя мэра и не занимался такой высокой политикой. Но да, конечно, они лезли везде. Даже если не были кадровыми сотрудниками ЦРУ, наверняка отчитывались и в Госдеп, и в ЦРУ о результатах проделанной ими работы", - сказал он.

Путин добавил, что, по его мнению, этим людям "особенно не нужно было проявлять большую изобретательность, чтобы куда-то добраться". "У нас же было соглашение, подписали же межправсоглашение, в рамках которого на некоторых предприятиях ядерного комплекса сидели американские специалисты. Сидели на наших предприятиях и ходили туда, как на работу. Каждый день. Это так. И совсем недавно, с точки зрения истории, это было", - заключил президент РФ.