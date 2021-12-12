Медведев: обновленная конституция обеспечивает развитие России как независимой страны

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Обновленная Конституция России обеспечивает условия развития страны как сильного, независимого и социального государства, считает заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.
"Важно, что обновленная конституция позволяет на современном уровне обеспечить условия развития России как сильного, независимого, социального государства, определяет высшей ценностью права и свободы человека, его достоинство и благополучие", - написал Медведев в воскресенье на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" по случаю Дня Конституции РФ.
Замглавы СБ отметил, что за многие годы конституция доказала свою эффективность и стала надежным правовым фундаментом страны. При этом основной закон РФ не является "застывшим сводом канонов", это "живой документ, созвучный времени". В нем воплощены сила и потенциал России, подчеркнул политик.
Российская конституция была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, а с 1994 года этот день является государственным праздником.
Летом 2020 года в России состоялось общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. В нее был внесен ряд поправок, направленных в том числе на укрепление социальных гарантий и защиту суверенитета России. В основной закон были внесены в общей сложности 206 изменений.