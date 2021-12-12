Медведев: обновленная конституция обеспечивает развитие России как независимой страны

Что мы знаем об основном законе страны и празднике в его честь

День Конституции РФ. Что мы знаем об основном законе страны и празднике в его честь

"Важно, что обновленная конституция позволяет на современном уровне обеспечить условия развития России как сильного, независимого, социального государства, определяет высшей ценностью права и свободы человека, его достоинство и благополучие", - написал Медведев в воскресенье на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" по случаю Дня Конституции РФ.

Замглавы СБ отметил, что за многие годы конституция доказала свою эффективность и стала надежным правовым фундаментом страны. При этом основной закон РФ не является "застывшим сводом канонов", это "живой документ, созвучный времени". В нем воплощены сила и потенциал России, подчеркнул политик.

Российская конституция была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, а с 1994 года этот день является государственным праздником.

Летом 2020 года в России состоялось общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. В нее был внесен ряд поправок, направленных в том числе на укрепление социальных гарантий и защиту суверенитета России. В основной закон были внесены в общей сложности 206 изменений.