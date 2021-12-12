Путин: Киев не передал Москве заграничное имущество СССР, хотя РФ погасила долги Союза

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Украина до сих пор не передала России заграничное имущество, оставшееся от СССР, несмотря на оплату Москвой всех внешних долгов Советского Союза. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в эфире канала " Россия-1 " в фильме "Россия. Новейшая история".

"В 1990-е годы Россия не могла решать социально-экономические вопросы без финансовой подпитки извне. И Россия набрала много долгов в 1990-е годы. Во-первых, в 1993 году мы взяли на себя обязательство погасить все долги бывшего Советского Союза - за все бывшие союзные республики", - напомнил глава российского государства.

Как пояснил Путин, Россия делала это в расчете на то, что республики передадут ей зарубежные активы, оставшиеся от СССР. "Долги-то мы за всех погасили, но далеко не все выполнили это обязательство по передаче нам своих зарубежных активов. Например, Украина до сих пор этого не сделала", - констатировал президент РФ.

Путин рассказал, что РФ обращалась к другим государствам и поясняла, что выплатила долги за республики бывшего СССР, поэтому ей причитаются их активы. Однако в ответ Москва слышала реплики о том, что это ее проблемы, и предложения самостоятельно договориться с республиками, чтобы они не претендовали на данное имущество, пояснил глава российского государства.

"Потом Россия начала сама набирать большое количество кредитов. Вынуждена была это делать с учетом того, что вовремя не могли заплатить ни пенсии, ни заработные платы в социальной сфере, на государственной службе. Даже денежное довольствие военнослужащим не платили вовремя. Поэтому без этого невозможно было тогда обойтись", - признал он.