Путин заявил, что Россия в 1990-х утратила значительную часть суверенитета

"Рычагов [давления] было очень много, Россия была в достаточно слабом состоянии, была зависима от различного рода финансовых инструментов и механизмов, от политических, внутриполитических", - сказал глава государства в интервью для фильма "Россия. Новейшая история" в эфире канала "Россия-1".

"В этом смысле можно с сожалением констатировать, что Россия на тот момент утратила значительную часть своего суверенитета", - отметил Путин.

"Что касается суверенитета, то с этим я столкнулся, когда был председателем правительства в 1999 году, когда очередная миссия МВФ после начала наших активных боевых действий на Северном Кавказе потребовала прекращения боевых действий", - поделился воспоминаниями президент. "На вопрос, при чем здесь МВФ, Международный валютный фонд, мне было сказано, что при том, [что] они считают, что это негативно отражается на экономике. Аргумент, согласно которому мы укрепляем свою государственность, а значит, и возможность эффективно работать в экономической сфере, совершенно не был услышан", - заметил глава государства. Он уточнил, что тогда речь шла "о возможной рассрочке платежей по процентам - сказали: "Не будет вам никакой рассрочки".