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Путин поблагодарил россиян за поддержку его усилий по развитию страны

Как бы тяжело ни было людям, они поддержали его курс, отметил президент

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, что благодарен людям за поддержку его усилий по сохранению и развитию страны, по стабилизации внутренней ситуации.

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"Если бы не было поддержки народа, этого бы не удалось [сделать]. И я за это очень благодарен людям. Подавляющее большинство граждан России меня поддержало в тех усилиях, которые были предприняты и по сохранению [страны], и по стабилизации ситуации, и по развитию [РФ]", - поделился глава государства в эфире канала "Россия-1" в фильме "Россия. Новейшая история".

Как бы тяжело ни было людям, они поддержали этот курс, отметил Путин. Он рассказал и о собственных ощущениях от принятия непростых, но важных для страны решений.

"Даже когда принимаешь какие-то очень сложные, а подчас, [как] на первый взгляд даже кажется иногда, и рискованные решения, если ты внутренне убежден в том, что ты прав, в том, что ты действуешь исключительно в интересах народа России, это в конечном итоге оказывается правильным выбором - результативным, приносящим реальные плоды, которые сказываются на укреплении российской государственности", - пояснил президент.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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