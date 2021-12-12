Захарова заявила, что страны НАТО под видом инструкторов перебрасывают на Украину боевиков

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Страны Североатлантического альянса под видом военных инструкторов перебрасывают на Украину боевиков. Об этом заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала " Крым 24 ".

"Регион, непосредственно Украина, накачивается вооружениями. Речь идет о прямых поставках. Речь идет о контрактах на будущее, причем это многомиллионные, многомиллиардные по совокупности контракты. Речь идет о переброске туда под видом инструкторов просто боевиков", - сказала она.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россию чрезвычайно беспокоит возможное размещение на Украине военных подразделений из западных стран, эта ситуация заставляет Москву принимать меры по защите своих интересов.