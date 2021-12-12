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Кризис на Украине

Захарова заявила, что страны НАТО под видом инструкторов перебрасывают на Украину боевиков

Официальный представитель МИД РФ отметила, что это "многомиллиардные по совокупности контракты"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Страны Североатлантического альянса под видом военных инструкторов перебрасывают на Украину боевиков. Об этом заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Крым 24".

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"Регион, непосредственно Украина, накачивается вооружениями. Речь идет о прямых поставках. Речь идет о контрактах на будущее, причем это многомиллионные, многомиллиардные по совокупности контракты. Речь идет о переброске туда под видом инструкторов просто боевиков", - сказала она.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россию чрезвычайно беспокоит возможное размещение на Украине военных подразделений из западных стран, эта ситуация заставляет Москву принимать меры по защите своих интересов.

Теги
РоссияКризис на УкраинеЗахарова, Мария Владимировна
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