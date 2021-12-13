Секретарь Совбеза РФ 13-16 декабря посетит Индонезию и Камбоджу

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 13-16 декабря посетит Республику Индонезия и Королевство Камбоджа.

Как сообщали в пресс-службе аппарата ведомства, в Джакарте и Пномпене он "проведет российско-индонезийские, а также российско-камбоджийские консультации по безопасности".

В предыдущий раз секретарь Совбеза России посещал Джакарту в марте 2018 года. Тогда Патрушев провел консультации по вопросам безопасности, а также встретился с президентом Индонезии Джоко Видодо. Они обсуждали в том числе взаимодействие двух стран в области борьбы с международным терроризмом, включая противодействие его финансированию.

В Пномпень Патрушев приезжал в феврале 2017 года. Во время этой поездки у него также состоялись консультации с участием делегаций и двусторонние встречи.

Секретарь российского Совбеза регулярно проводит переговоры по вопросам безопасности со своими зарубежными коллегами - как в российской столице, так и во время заграничных визитов.