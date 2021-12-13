Рябков: Россия не видит никакого прогресса в отношениях с США

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Россия не видит никакого прогресса в отношениях с США, кроме запуска структурированных диалогов по вооружениям и кибербезопасности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.

"За исключением запуска нескольких структурированных диалогов по направлениям, конечно, важным и составляющим стержневые аспекты международной безопасности - я имею в виду стратегическую стабильность и ИКТ-безопасность - мы не видим никакого прогресса. Да и на этих направлениях мы только создали каналы диалога, и гарантированно говорить, что мы в процессе выйдем на какие-то глобальные, значимые, прорывные решения, преждевременно", - сообщил Рябков.

Дипломат подчеркнул, что Москва в диалоге с США не намерена ставить обсуждение визовых проблем в зависимость от диалога по безопасности.

Он также отметил, что если НАТО все-таки пойдет на расширение, безопасность стран альянса вряд ли укрепится, а последствия будут тяжелыми.