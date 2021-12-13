Песков назвал внутренним делом Украины проведение референдума по Донбассу

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Референдум по Донбассу, проведение которого допустил президент Украины Владимир Зеленский, является внутренним делом этой страны, интерес представляет возможная формулировка выносимого на него вопроса. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Проведение референдума по Донбассу - это внутреннее дело Украины. Там, конечно, интересно бы понять, как мог бы быть сформулирован вопрос для этого референдума", - сказал представитель Кремля.

Касаясь темы возможного обсуждения темы Донбасса между РФ и Украиной, Песков напомнил, что Россия не является участницей конфликта на юго-востоке соседней страны. "Это внутриукраинский конфликт. Урегулировать его можно только по-мирному, путем налаживания прямых контактов между официальным Киевом и представителями самопровозглашенных республик", - подчеркнул он.

Зеленский в пятницу заявил в интервью телеканалу "1+1", что не исключает референдума "по Донбассу в целом", уточнив, что "тут вопрос не о статусе".

На востоке Украины, где преобладает русскоязычное население, после госпереворота в Киеве начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля 2014 года начали силовую операцию в Донбассе. Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе. В этих условиях в Донбассе состоялся референдум по вопросу самоопределения Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), 12 мая 2014 года был провозглашен государственный суверенитет ДНР и ЛНР. Основой урегулирования конфликта в Донбассе является комплекс мер по выполнению минских соглашений, подписанный участниками контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 12 февраля 2015 года.