Путин и Лукашенко договорились провести встречу до Нового года

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились провести встречу до Нового года, точную дату Кремль сообщит дополнительно. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Договорились, да. Мы своевременно проанонсируем эту дату", - сказал Песков, отвечая на вопрос, договорились ли лидеры двух стран о новой встрече в ходе состоявшегося телефонного разговора. "До Нового года, да", - уточнил Песков, отвечая на вопрос о том, может ли состояться этот контакт до конца декабря.