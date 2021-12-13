{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин и Лукашенко договорились провести встречу до Нового года

Точную дату Кремль сообщит дополнительно

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились провести встречу до Нового года, точную дату Кремль сообщит дополнительно. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Договорились, да. Мы своевременно проанонсируем эту дату", - сказал Песков, отвечая на вопрос, договорились ли лидеры двух стран о новой встрече в ходе состоявшегося телефонного разговора. "До Нового года, да", - уточнил Песков, отвечая на вопрос о том, может ли состояться этот контакт до конца декабря.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Встреча Путина с помощником госсекретаря США Донфрид не планируется
Карен Донфрид 13-15 декабря побывает в Москве и Киеве, а затем отправится в Брюссель
Читать полностью