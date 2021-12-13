Встреча Путина с помощником госсекретаря США Донфрид не планируется

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. График президента РФ Владимира Путина не предполагает встречи с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, запланированы ли контакты Путина и Донфрид.

При этом Песков подтвердил, что на уровне администрации президента (АП) России контакты с Донфрид намечаются. "Встреча у [заместителя руководителя АП Дмитрия] Козака, действительно, планируется. Если она состоится, мы сообщим", - сказал пресс-секретарь. "А по остальным контактам я, к сожалению, не знаю, потому что мы же не являемся в данном случае принимающей стороной", - добавил он, уточнив, что основные контакты пройдут по линии МИД РФ.

Ранее в понедельник заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил ТАСС, что проведет встречу с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии. "Встреча с помощником госсекретаря Донфрид подтверждена", - сказал дипломат.

11 декабря Госдеп распространил заявление, согласно которому Донфрид 13-15 декабря побывает в Москве и Киеве, а затем отправится в Брюссель.