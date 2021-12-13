Путин встретится 13 декабря с председателем Конституционного суда России

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с председателем Конституционного суда (КС) РФ Валерием Зорькиным, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вчера в стране отмечался День Конституции, сегодня у президента запланирована встреча с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным. Традиционно президент встречается с Зорькиным и пытается приурочить эту встречу ко Дню Конституции", - сказал представитель Кремля.

"Зорькин рассказывает, информирует президента о том, как живет, чем живет Конституционный суд, какие акценты", - добавил пресс-секретарь.

Крупных публичных мероприятий у Путина на понедельник не запланировано. При этом во второй половине дня у главы государства ожидается международный телефонный разговор.