Песков: Россия на этой неделе передаст США предложения по гарантиям безопасности

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Москва по дипломатическим каналам на этой неделе передаст США предложения по гарантиям безопасности. Такой прогноз в беседе с журналистами в понедельник дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент [России Владимир Путин] говорил о том, что это [передача предложений по гарантиям безопасности] будет сделано в течение недели. Соответственно, можно предположить, что на этой неделе", - сказал представитель Кремля.

Песков не дал точного ответа на вопрос, как и на каком уровне могут быть переданы эти предложения. "В любом случае это будет по дипломатическим каналам - через министерство иностранных дел", - отметил он.

Пресс-секретарь президента РФ не стал отвечать на вопрос, уточнили ли уже США, кто из их союзников будет привлечен к работе по гарантиям безопасности. "Больших нюансов я пока не могу озвучить, их просто нет", - объяснил он.

Президент РФ Владимир Путин ранее призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России "надежных и долгосрочных гарантий безопасности". Москва будет настаивать в диалоге с Вашингтоном и его союзниками "на выработке конкретных договоренностей", исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от ее территории, подчеркнул он. Путин уточнил, что России "нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства".

7 декабря Путин и президент США Джо Байден провели переговоры по видеосвязи. Президенты договорились, что поручат своим представителям начать "предметные консультации по чувствительным вопросам".

В пятницу МИД РФ сообщил, что Москва внесет комплексное предложение о правовых гарантиях безопасности к очередному раунду российско-американского диалога о стратегической стабильности. Этот раунд может состояться в январе 2022 года, сообщил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.