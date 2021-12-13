Песков: РФ приветствовала бы призыв G7 к Киеву решить конфликт в стране путем переговоров

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Россия приветствовала бы сбалансированную позицию Группы семи (G7) по Украине и призыв к Киеву выполнять обязательства "Минска-2" и решить внутриукраинский конфликт путем прямых переговоров. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление "большой семерки", которая призвала Москву к деэскалации ситуации вокруг Украины, предупредив, что гипотетическое вторжение в соседнюю страну повлечет серьезные последствия.

"Что касается очередных угроз в адрес России, предупреждений или угроз, нам абсолютно понятна позиция, не нужно повторять ее десять раз, - заметил представитель Кремля. - Единственное, мы хотели, конечно же, чтобы эта позиция была сбалансирована. Если уж мы говорим о необходимости деэскалации на Украине, мы хотим видеть призывы какие-то в адрес Киева, чтобы Киев прекратил провокационные действия на линии разграничения, но, к сожалению, не видим никаких обращений в адрес Киева".

"Еще больше мы бы приветствовали призыв к Киеву выполнить обязательства, которые у него есть по минским договоренностям. Еще больше мы бы приветствовали призыв в адрес Киева, что мирное урегулирование этой внутриукраинской проблемы является безальтернативным, и что оно возможно только путем налаживания прямого диалога между Киевом и представителями самопровозглашенных республик", - акцентировал внимание Песков. "Но, к сожалению, и таких заявлений мы не видим", - добавил он

Пресс-секретарь президента напомнил, что Россия не является участником конфликта в Донбассе - это внутриукраинский конфликт. "Урегулировать его можно только мирным путем, налаживания прямых контактов между официальным Киевом и представителями самопровозглашенных республик", - заключил он.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. При этом он не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. Песков также заверил, что Москва прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.