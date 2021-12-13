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Патрушев обсудил с президентом Индонезии вопросы двустороннего сотрудничества

Секретарь Совбеза России, в частности, подчеркнул приверженность Москвы "сохранению современной архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев в Джакарте встретился с президентом Индонезии Джоко Видодо, сообщает в понедельник пресс-служба аппарата Совбеза.

"Николай Патрушев и Джоко Видодо обсудили вопросы российско-индонезийского двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия в многосторонних форматах, включая Группу двадцати и АСЕАН", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Патрушев подчеркнул приверженность России сохранению современной архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и выразил признательность за конструктивный подход Джакарты при исполнении функций координатора диалога Россия - АСЕАН.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичИндонезияРоссияДжоко Видодо
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