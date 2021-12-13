{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Небензя назвал неприемлемым проект резолюции СБ ООН по климату и безопасности

ООН, 13 декабря. /ТАСС/. Россия возражает против принятия в Совете Безопасности ООН резолюции, связывающей вопросы климата и безопасности. Об этом заявил в понедельник на заседании СБ ООН постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"Мы возражаем против создания нового направления работы Совета, которое утверждает генерическую по своему характеру и автоматическую связь между изменением климата и международной безопасностью", - сказал он.

"Как мы уже говорили, для нас такой подход неприемлем", - подчеркнул Небензя.

Теги
РоссияНебензя, Василий Алексеевич
Примаков: программа "Новое поколение" ставит задачу общения с молодыми людьми из Армении
По словам главы Россотрудничества, за 10 лет реализации программы в Россию съездило более 7 тыс. человек
Читать полностью