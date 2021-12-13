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Примаков: программа "Новое поколение" ставит задачу общения с молодыми людьми из Армении

По словам главы Россотрудничества, за 10 лет реализации программы в Россию съездило более 7 тыс. человек

ЕРЕВАН, 13 декабря. /ТАСС/. Россотрудничество ставит перед собой задачу активизировать контакты с армянской молодежью за счет реализации программы "Новое поколение". Как в понедельник сообщает пресс-служба Российского центра науки и культуры, об этом заявил руководитель федерального агентства Евгений Примаков в ходе онлайн-подключения к юбилейному форуму "Новое поколение 2021", который 13-14 декабря проводит "Русский дом в Ереване".

"Армения является одним из главных, центральных, дружественных партнеров России, и Россотрудничеству важно, интересно работать с молодыми людьми из Армении: именно этой задаче служит программа "Новое поколение". "Новое поколение" - это одна из наших основных, центральных программ, которые существуют по указу президента РФ <...>", - отметил Примаков.

По словам главы Россотрудничества, за 10 лет реализации программы в Россию съездило более 7 тыс. человек. "Сейчас понятно, что коронавирусная инфекция перекроила планы, к сожалению, мы в прошлом и в этом году не добираем до той тысячи человек в год, которая должна приезжать. Но надеюсь, что мы постараемся взять качеством этой программы. Потому что у нас сформировались группы молодых профессионалов, специалистов", - пояснил он.

Как уточнил Примаков, работа ведется с теми, кому "будет интересно побывать в России с программой профессионального интереса: молодыми политиками, докторами, журналистами, айтишниками, инженерами". "Считаю, что "Новое поколение" - это одна из центральных программ, важнейший ресурс для всех представительств Россотрудничества. Мы занимаемся гуманитарной политикой, образованием, культурой, работой с соотечественниками, научными обменами. Нам очень важно, чтобы все наши управления могли опираться на программу "Новое поколение" для того, чтобы делать ее содержательной", - добавил он.

В рамках юбилейного форума "Новое поколение" состоится также премьера исторической драмы режиссера Александра Марутяна "Сардарапат. Генерал ждет". Фильм снят при поддержке Россотрудничества.

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