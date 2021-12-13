Путин указал Джонсону на факты обострения Киевом ситуации в Донбассе

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин указал премьер-министру Великобритании Борису Джонсону на политику Киева по срыву минских соглашений, обострению ситуации в Донбассе и дискриминации русскоязычного населения. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба российского президента по итогам телефонного разговора лидеров.

В Кремле отметили, что в ответ на обеспокоенность Джонсона по поводу якобы масштабных передвижений российских войск у украинских границ "Путин подробно изложил принципиальные оценки текущей ситуации вокруг Украины".

"Приведены конкретные примеры деструктивной линии Киева на срыв минских соглашений, являющихся безальтернативной основой урегулирования внутриукраинского кризиса. Указано также, что украинские власти целенаправленно обостряют обстановку на линии соприкосновения, используют в зоне конфликта запрещенные минским Комплексом мер тяжелые вооружения и ударные беспилотники. Обращено внимание и на проводимую Украиной политику дискриминации русскоязычного населения", - говорится в сообщении.

Также президент России заявил о необходимости начать переговоры для выработки договоренностей, исключающих любое продвижение НАТО.

Как отметили в Кремле, активное "освоение" территории Украины странами НАТО создает прямую угрозу безопасности России. "С учетом этого Владимир Путин заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. Российская сторона представит проекты соответствующих документов", - говорится в сообщении.

Джонсон в телефонном разговоре с Путиным отметил вклад, который внесла российская сторона в работу конференции по климату в Глазго. "Выражено удовлетворение итогами прошедшей в Глазго под председательством Великобритании 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Премьер-министр Великобритании отметил вклад, который внесла российская сторона в работу конференции, а также заседания по управлению лесным хозяйством и землепользованию", - говорится в сообщении.

Кроме того, Путин и Джонсон уделили большое внимание ситуации на Украине. Отмечается, что лидеры условились о продолжении обсуждения затронутых вопросов по различным каналам.

Это второй за последние два месяца телефонный разговор Путина и Джонсона, предыдущая беседа состоялась 25 октября.

Ранее Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Президент РФ уточнил, что России нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку ранее западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства.