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Посол РФ заявил, что Россия и Армения широко отметят тридцатилетие дипотношений

По словам дипломата, планируется подписание новой межведомственной программы культурного сотрудничества на 2022-2025 годы

ЕРЕВАН, 13 декабря. /ТАСС/. Армения и Россия отметят тридцатилетие установления дипломатических отношений широкой программой мероприятий. Об этом на форуме "Новое поколение - 2021", который открылся в понедельник в Ереване, сообщил посол РФ в Армении Сергей Копыркин.

"2022 год знаменателен для армяно-российских отношений, так как мы будем отмечать 30-летие установления дипломатических отношений и 25-ю годовщину подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Сегодня под эгидой министерств иностранных дел двух стран разрабатывается широкая программа мероприятий, которая в полной мере отразит значимость упомянутых юбилеев", - отметил Копыркин.

В частности, по словам дипломата, "планируется подписание новой межведомственной программы культурного сотрудничества на 2022-2025 годы, одними из ключевых мероприятий которой станут Дни России в Армении и Дни Армении в России".

Кроме того, ожидается проведение ряда молодежных мероприятий, посвященных годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами.

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АрменияРоссия
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