Россотрудничество запустит программу микрогрантов для молодежи из ближнего зарубежья

ЕРЕВАН, 13 декабря. /ТАСС/. Россотрудничество планирует со следующего года запустить программу микрогрантов от $300 до $1000 для молодежи из стран ближнего зарубежья, в том числе Армении. Об этом в понедельник заявил заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов в ходе онлайн-подключения к форуму "Новое поколение 2021", который проводит Русский дом в Ереване.

"Смысл в том, чтобы за небольшие деньги запустить проект или сделать несколько мероприятий. По тематике они должны быть связаны с Россией, чтобы проект был взаимовыгодным. Участники грантов смогут получать от $300 до $1000 для реализации проектов по нескольким направлениям", - сообщил Поликанов.

Поликанов представил 10-летние итоги реализации программы "Новое поколение" и отметил, что микрогранты Россотрудничества позволят сформировать поле для совместной работы. Заместитель руководителя Россотрудничества также отметил важность взаимодействия в социальных сетях.

"Выпускники нашей программы ("Новое поколение" - прим. ТАСС) могут стать амбассадорами самой программы. Они могут стать амбассадорами российского образования. Каждый год правительство выделяет десятки тысяч мест для бесплатного обучения в России. Через год 30 тыс. человек будут учиться в России бесплатно, речь идет не только о бакалавриате, но и о магистрантах, аспирантах. Мы делаем акцент на том, чтобы привозить в Россию представителей разных профессиональных групп. Это правильно, таким образом люди получают новые профессиональные связи, опыт, знания, которые они могут применить в своей стране", - отметил Поликанов.

В 2021 году отмечается 10-летний юбилей программы "Новое поколение" Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). Программа предоставляет возможность молодым специалистам из разных стран мира принимать участие в важных мероприятиях, посещать разные города России, знакомиться с культурой и традициями регионов России, что во многом способствует развитию личных и профессиональных коммуникаций, стимулирует обмен опытом между молодыми специалистами России и других стран.