Врио главы Тамбовской области наделил Михаила Белоусова полномочиями сенатора от региона

ТАСС, 13 декабря. Врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров подписал постановление о наделении полномочиями сенатора, представляющего регион в Совете Федерации, заместителя начальника управления президента России по внутренней политике Михаила Белоусова. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба администрации региона.

"Руководитель региона Максим Егоров подписал постановление о наделении полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от администрации Тамбовской области Михаила Белоусова", - говорится в сообщении.

Михаил Белоусов служил на руководящих должности в подразделениях Федеральной службы безопасности России. В 2012-2021 годах занимал пост первого замруководителя Службы по защите Конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России. До настоящего времени занимал должность замначальника управления президента России по внутренней политике.