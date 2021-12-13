{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Врио главы Тамбовской области наделил Михаила Белоусова полномочиями сенатора от региона

До этого момента он занимал должность замначальника управления президента России по внутренней политике

ТАСС, 13 декабря. Врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров подписал постановление о наделении полномочиями сенатора, представляющего регион в Совете Федерации, заместителя начальника управления президента России по внутренней политике Михаила Белоусова. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба администрации региона.

"Руководитель региона Максим Егоров подписал постановление о наделении полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от администрации Тамбовской области Михаила Белоусова", - говорится в сообщении.

Михаил Белоусов служил на руководящих должности в подразделениях Федеральной службы безопасности России. В 2012-2021 годах занимал пост первого замруководителя Службы по защите Конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России. До настоящего времени занимал должность замначальника управления президента России по внутренней политике.

Теги
РоссияТамбовская область
МИД: конвенция о "негуманном" оружии должна учитывать права стран в сфере безопасности
По словам руководителя делегации РФ, директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимира Ермакова, Москва не согласна с идеями возобновления самостоятельной экспертной работы по наземным минам, отличным от противопехотных (НМОП)
Читать полностью