Постпредство России сожалеет, что тема климата стала причиной раскола в Совбезе ООН

ООН, 13 декабря. /ТАСС/. Россия сожалеет, что вопросы изменения климата, по которым удалось добиться консенсуса на конференции в Глазго в ноябре, стали причиной раскола в Совете Безопасности (СБ) ООН. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении постоянного представительства РФ при всемирной организации.

Ранее Россия в Совете Безопасности наложила вето на принятие резолюции по климатической проблематике, предложенной Ирландией и Нигером. Россия и Индия проголосовали против, Китай воздержался. Из-за использования Россией права вето документ не был принят.

"Форсирование авторами данного документа, неготовность партнеров к диалогу о коренных причинах проблем, с которыми сталкиваются уязвимые страны, привели к расколу СБ, - отмечается в заявлении. - Вызывает сожаление, что предметом такого раскола стала объединительная по своей сути климатическая повестка, свидетельством чему явился недавний консенсус в Глазго. В полной мере разделяем озабоченность мирового сообщества негативными последствиями изменения климата на планете и вносим свой вклад в глобальные усилия по противодействию этим вызовам, в том числе в контексте достижения углеродной нейтральности нашей экономики не позднее 2060 года".

Как отмечается в заявлении, представленный документ предлагал однобоко - через климатическую проблематику - подходить к конфликтам и угрозам международному миру и безопасности и игнорировал все остальные аспекты ситуаций, в которых находятся страны в конфликтах или отстающие в социально-экономическом развитии.

"Приходится констатировать, что за такой линией стоит отнюдь не забота о судьбах стран и людей, сталкивающихся с проблемами изменения климата, - продолжили в постпредстве. - В этом усматриваем попытку переложить вину на сами развивающиеся государства и создать новый рычаг, благодаря которому можно диктовать свое видение исполнения климатических обязательств, в перспективе - инициировать включение в повестку Совета Безопасности практически любой страны по климатическим соображениям, ибо проблемы с климатом ощущаются во всем мире".