МИД: конвенция о "негуманном" оружии должна учитывать права стран в сфере безопасности

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Конвенция о "негуманном" оружии нуждается в совершенствовании без попыток вводить ограничения для обычных вооружений из гуманитарных соображений в ущерб интересам стран в области национальной безопасности. Об этом в ходе своего выступления на Обзорной конференции государств-участников Конвенции о "негуманном" оружии заявил руководитель делегации РФ, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

"КНО, как любой международный механизм, нуждается в совершенствовании с учетом происходящих в мире изменений. Имеем в виду более эффективное задействование уникального разоруженческого потенциала Конвенции на основе баланса между гуманитарными соображениями и законными интересами государств в области национальной безопасности", - заявил он. "Неубедительными выглядят попытки некоторых стран и гражданского общества представить - в ущерб общим интересам - гуманитарные озабоченности в качестве абсолютного императива для введения ограничительно-запретительных норм в отношении конкретных видов обычных вооружений", - добавил Ермаков.

Так, по его словам, Москва не согласна с идеями возобновления самостоятельной экспертной работы по наземным минам, отличным от противопехотных (НМОП). "НМОП являются законным и эффективным средством национальной обороны. Попытки представить их применение в качестве "особой гуманитарной угрозы" отделены от реальности. Считаем несостоятельными и призывы к внесению на площадку КНО вопросов применения боеприпасов взрывного действия в густонаселенных районах. Их решение лежит исключительно в плоскости добросовестного выполнения уже существующих норм международного гуманитарного права", - пояснил дипломат.

Открытость к сотрудничеству

Ермаков подчеркнул, что Россия открыта к сотрудничеству по вопросам гуманитарного разминирования. Он напомнил, что Вооруженные силы РФ вносят значительный вклад в разминирование и освобождение от любых взрывоопасных предметов не только территории РФ, но и в иностранных государствах (Сирия, Лаос, Южная Осетия, Нагорный Карабах). С 2014 года Минобороны России проводит мероприятия по международному обмену военно-технической информацией.

По словам Ермакова, Россия готова к продолжению неформальной работы по тематике самодельных взрывных устройств, а также к продолжению обсуждения проблематики смертоносных автономных систем вооружений (САС) в рамках профильной Группы правительственных экспертов (ГПЭ). "Действующие нормы международного права в полной мере применимы к САС и не нуждаются в адаптации к специфике данных систем вооружений", - отметил он.

Дипломат призвал государства, которые еще не сделали этого, присоединиться к Конвенции. Он также отметил, что РФ, как и многие другие государства, обеспокоена ситуацией с финансированием деятельности в рамках КНО и призывает все страны выполнять соответствующие обязательства. "Выступаем за приоритетное обеспечение финансирования контрактов сотрудников Группы имплементационной поддержки. Открыты к предметному обсуждению возможных вариантов улучшения финансового положения Конвенции. РФ подтверждает настрой на конструктивный, ориентированный на результат диалог со всеми заинтересованными сторонами", - заключил он.