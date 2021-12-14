Госдума завершит работу над законопроектом о региональной власти

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник заслушают министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, а также намерены завершить работу над законопроектом об организации публичной власти в субъектах РФ.

Глава Минсельхоза выступит перед Госдумой в рамках правительственного часа. Он сообщит депутатам об итогах работы агропромышленного комплекса РФ в 2021 году и основных задачах на 2022 год. Как отметила замглавы комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина, у депутатов накопилось много вопросов к министру. "Прежде всего депутатов комитета беспокоит рост цен на продукты питания. Государство многое делает, чтобы поддержать производителей, и все же есть факторы, которые оказывают сильное влияние на себестоимость продукции - речь идет о ценах на удобрения и тарифах на электроэнергию, которые с каждым годом растут. Нас интересует, какие меры предпринимает Минсельхоз по снижению цен на минеральные удобрения и средства защиты, а также на тарифы по электроэнергии", - сообщила Школкина журналистам.

Она отметила, что депутатов интересует вопрос влияния квот на обеспеченность сельхозпроизводителей минеральными удобрениями и прогнозы министерства по стоимости удобрений на предстоящие полгода. По словам Школкиной, депутаты также планируют обсудить реализацию государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий", которая "нуждается в дополнительном финансировании". "Мы считаем необходимым закрепить за Минсельхозом полномочия координатора, курирующего и распределяющего вместе с субъектами и соответствующими ведомствами объекты, находящиеся или строящиеся на территории сельских населенных пунктов. Вопрос - готов ли Минсельхоз взять на себя роль координатора по данному направлению", - отметила Школкина.

Парламентарии также хотят обсудить с министром вопрос пальмового масла, в частности, узнать, планирует ли Минсельхоз запретить его использование в молочной промышленности. Кроме того, депутатов волнуют масштабы распространенности борщевика сосновского. "Мы предлагаем Минсельхозу разработать отдельную целевую программу по борьбе с борщевиком, что позволит бороться с ним более эффективно и в масштабах всей страны", - подчеркнула Школкина.

Проект о региональной власти

Госдума также намерена завершить работу над законопроектом об организации публичной власти в субъектах РФ. Во втором чтении он был принят на прошлой неделе, однако некоторые депутаты выступили с критикой в связи с отсутствием в тексте норм о праве членов нижней палаты парламента участвовать в заседаниях заксобраний своих регионов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подготовить соответствующие изменения.

В понедельник комитет Думы по госстроительству и законодательству поддержал поправку, которая позволит депутатам и сенаторам участвовать и выступать в заксобраниях регионов, которые они представляют в парламенте. Законопроект будет возвращен к процедуре второго чтения, чтобы депутаты смогли включить в него новое положение, затем они смогут сразу рассмотреть его в третьем чтении.