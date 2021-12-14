РБК: МИД применит искусственный интеллект для анализа внешнеполитической деятельности

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. МИД России планирует в 2022 году подготовить проект применения искусственного интеллекта для анализа данных о внешней политике, сообщает во вторник РБК со ссылкой на спецпредставителя министра иностранных дел по вопросам цифровой трансформации Сергея Кирюшина.

"По результатам концептуального проектирования мы будем определяться в отношении финансирования программы, но пока этот вопрос находится в стадии обсуждения", - отметил он, добавив, что нуждающихся в подобной системе подразделений много. Спецпредставитель министра не уточнил, какие проблемы будет решать система.

Предполагается, что студенты и молодые преподаватели МГИМО будут помогать с настройкой и обучением искусственного интеллекта. Кроме того, в университете планируется запустить новую программу магистратуры - "Анализ данных и динамика международных процессов". Также ранее на базе вуза совместно с Институтом системного программирования им. В. П. Иванникова (ИСП) РАН была создана Лаборатория решения задач в области международных отношений с использованием передовых методов и инструментов интеллектуального анализа больших данных, пишет издание.

Весной 2021 года МИД РФ утвердил программу по цифровой трансформации, общий объем финансирования которой составит 2,3 млрд рублей. Главными ее целями к 2023 году являются развитие государственной системы паспортно-визовых документов нового поколения, увеличение доли электронных документов в системе электронного документооборота до 50%, а также увеличение доли паспортов нового поколения с отпечатком пальца до 50% для граждан РФ, проживающих за рубежом.

МИД РФ намерен развивать интерактивные интернет-ресурсы, в частности приложение "Зарубежный помощник" и интерактивный интернет-портал для соотечественников, проживающих за рубежом. Планируется создание цифровой дипломатической библиотеки на базе электронного архива дипведомства, а также разработка информационно-аналитической системы с использованием искусственного интеллекта.