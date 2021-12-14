Матвиенко: межгосударственная конкуренция приобретает сегодня все более изощренные формы

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Спекуляции в отношении ключевых ценностных ориентиров представляют особую опасность в приобретающей все более изощренную форму межгосударственной конкуренции. Об этом заявила во вторник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в видеообращении к участникам пленарного заседания 29-й сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума (АТПФ).

"К сожалению, сегодня в мире очевиден процесс обострения межгосударственной конкуренции. Она приобретает все более изощренные формы, распространяется на информационное пространство, гуманитарную и ментальную сферы. Особую опасность представляют соперничество в способах трактовки таких понятий, как демократия и мультилатерализм, спекуляции в отношении ключевых ценностных ориентиров", - сказала она.

По словам спикера Совфеда, понимание демократии, "принятое когда-то в конкретном историческом контексте как некий эталон", давно уже не является ориентиром для большинства населения планеты. Корни этого зла, как считает Матвиенко, "лежат в циничном пренебрежении нормами международного права, необузданном желании навязать мировому сообществу концепцию миропорядка, основанного на кому-то выгодных правилах". Она убеждена, что такой подход противоречит реалиям XXI века и не способствует минимизации угроз в будущем.

"Насаждение субъективных правил, а главное, их изменение в зависимости от их политической конъюнктуры - это яркие отголоски архаичных форм взаимодействия, пропитанных колониальным духом и атмосферой блоковой политики. Все чаще формами взаимодействия государств становятся ситуативные коалиции, союзы. Реализация такого рода инициатив несет в себе серьезный потенциал напряженности для Азиатско-Тихоокеанского региона, да и мира в целом", - отметила председатель верхней палаты парламента.

Она подчеркнула, что мир прекрасен в своем многообразии и в Азиатско-Тихоокеанском регионе "эта истина становится наиболее очевидной". "Я убеждена в том, что культурные различия не мешают нашему стремлению к единым фундаментальным ценностям, в том числе сохранить здоровье наших граждан, обеспечить им высокий уровень жизни и процветания. Очевидно, что сегодня достичь этих целей невозможно в одиночку, а искусственная фрагментация и государственный эгоизм лишь усугубляют ситуацию", - сказала Матвиенко.

Сенатор уверена, что будущее мира зависит от выработки общей созидательной повестки, которую важно наполнить содержательными и конкретными предложениями с учетом новых и глобальных реалий. "Речь идет об общей неделимой безопасности, консолидации усилий по сохранению режима нераспространения, в борьбе с терроризмом и экстремизмом, отказе от применения односторонних мер ограничительного характера, которые идут вразрез с решениями Совета Безопасности ООН", - сказала спикер Совфеда.

Современные вызовы

Она отметила актуальность темы пленарного заседания, посвященного вопросам политики и безопасности, обратив внимание, что они не раз становились предметом дискуссий на форуме и по ней неоднократно выступали и российские парламентарии. "Современные вызовы стали сложнее, многограннее, они требуют абсолютно новых подходов к урегулированию. Это привело и к переосмыслению границ безопасности. Речь теперь идет не только о защите от военной или террористической угрозы, но и о психологическом спокойствии, эпидемиологическом благополучии и экономическом развитии", - подчеркнула Матвиенко.

В качестве примера она привела пандемию новой коронавирусной инфекции, "которая не пощадила ни один регион планеты". "Она преподнесла нам важным урок - необходимо всегда быть готовым к неожиданным угрозам и совместными усилиями противодействовать их зарождению. Эффективным решением здесь может стать многосторонний диалог с привлечением всех участников международного общения. Только вместе мы создадим действенный противоэпидемиологический щит, а приверженность идеалам равенства, взаимоуважения позволит воспользоваться этой защитой всем народам без исключения", - считает председатель СФ.

В этой связи она напомнила о предложении президента России Владимира Путина создать на период пандемии зеленые коридоры для взаимопоставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий, а также заявила, что считает не менее важной инициативу по созданию общерегионального механизма антипандемийного взаимодействия под эгидой Восточноазиатского саммита. "И, конечно же, проработка вопроса о взаимном признании сертификатов о вакцинации. Реализация этих мер, безусловно, ускорит выход из пандемии и станет важным шагом на пути оздоровления экономики. Считаю, что именно парламентарии могут сыграть в этом важную роль", - сказала Матвиенко.

Она высоко оценила то, что на площадке АТПФ Россия находит серьезную поддержку своих инициатив и предложений и выразила надежду на то, что в рамках работы текущей сессии большая часть российских предложений, в том числе по вопросам политики безопасности, "будет достойно отражена в итоговых документах Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума".