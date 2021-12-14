МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 16 декабря проведет переговоры с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом, который будет находиться в РФ с визитом. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Кремля.

"Планируется обсудить состояние и перспективы развития всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Монголией в политической, торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях, а также обменяться мнениями по вопросам взаимодействия на международной арене", - отмечается в сообщении.

Это будет первая встреча Путина и Ухнаагийн Хурэлсуха. В ноябре глава российского государства направил своему монгольскому коллеге поздравление по случаю столетнего юбилея установления дипломатических отношений между двумя странами. В послании Путин отметил, что дальнейшее наращивание сотрудничества Москвы и Улан-Батора идет в русле упрочения мира, безопасности и стабильности на евразийском континенте, и подчеркнул, что отношения между странами развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнерства.

В интервью ТАСС в октябре Ухнаагийн Хурэлсух заявил, что Монголия намерена активизировать двустороннее сотрудничество с Россией после окончания пандемии. По его словам, также существует необходимость в развитии сотрудничества в области природоохраны в приграничных областях, выстраивании диалога между чрезвычайными службами.