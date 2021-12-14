Председатель горсовета крымского курорта Саки ушла в отставку

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Депутаты городского совета крымского курорта Саки приняли отставку председателя законодательного органа Елены Минаковой в связи с заявлением о досрочном прекращении полномочий, сообщается во вторник на сайте мэрии.

"На повестку дня было вынесено два вопроса: внесение изменений в устав муниципального образования городской округ Саки (изменения направлены на приведение в соответствие изменениям федерального законодательства), а также вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя Сакского городского совета Елены Минаковой в связи с заявлением об отставке. Депутаты проголосовали за внесение изменений в устав города и приняли отставку председателя горсовета", - говорится в сообщении.

Минакова была избрана главой муниципального образования городской округ Саки - председателем Сакского городского совета в октябре 2019 года. Ранее с 2014 года она занимала должность первого заместителя главы администрации города. На различных должностях во властных структурах 62-летняя Минакова работала с 1998 года.

Осенью в Крыму свои посты покинули несколько чиновников. Трое из них - бывший заместитель председателя совета министров Крыма Евгений Кабанов и бывший министр строительства и архитектуры региона Михаил Храмов, а также экс-министр культуры Вера (Арина) Новосельская - находятся под следствием. Кроме того, свои посты оставили главы администраций нескольких муниципалитетов, в отношении ряда муниципальных чиновников проводились следственные действия.