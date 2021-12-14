Москва и Джакарта выразили обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Афганистане

ДЖАКАРТА, 14 декабря. /ТАСС/. Участники консультаций России и Индонезии по безопасности выразили озабоченность по поводу гуманитарной ситуации в Афганистане, сообщает во вторник пресс-служба аппарата Совета безопасности (СБ) РФ.

Консультации в Джакарте провели секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и министр-координатор по вопросам политики, юстиции и безопасности Индонезии Мохаммад Махфуд. Во встрече принимали участие представители военных ведомств, спецслужб, служб финансового мониторинга, правоохранительных органов и министерств юстиции двух стран. По итогам консультаций было принято совместное заявление.

"Выражена озабоченность по актуальным вопросам в области политики и безопасности в глобальном и региональном контекстах, а также гуманитарной ситуации в Афганистане", - говорится в сообщении по итогам встречи.

Стороны также договорились о дальнейшем сотрудничестве в поддержании мира, стабильности и безопасности в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе, обсудили сотрудничество АСЕАН с другими региональными организациями, включая ШОС.

Как добавили в СБ РФ, на встрече состоялся обмен мнениями по ключевым темам в области политики и безопасности, представляющим взаимный интерес, на региональном и глобальном уровнях.

"Участники консультаций информировали друг друга о различных аспектах в сфере безопасности, включая оборону, юстицию, борьбу с терроризмом, разведывательную деятельность, транснациональную преступность, противодействие финансированию террористической активности, кибербезопасность и реагирование в области чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении. Стороны также отметили в совместном заявлении, что шестой раунд консультаций состоялся в духе дальнейшего укрепления сотрудничества в сфере безопасности между РФ и Индонезией.

Динамика сотрудничества

Участники консультаций России и Индонезии отметили позитивную динамику сотрудничества между странами по вопросам международной безопасности.

"Стороны отметили позитивную динамику сотрудничества между Россией и Индонезией по вопросам международной безопасности на двустороннем и многостороннем уровнях. В этой связи приветствовали подписание соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Индонезия о сотрудничестве в области международной информационной безопасности", - говорится в сообщении СБ РФ.

Кроме того, стороны отметили, что глобальная система в целом сталкивается с потенциальной нестабильностью и более комплексными угрозами безопасности в постпандемийную эпоху, а также растущими рисками эскалации конфликтов в ряде регионов, распространения терроризма и экстремизма, незаконного оборота наркотиков, коррупции, транснациональной преступности, использования ИКТ в террористических и преступных целях.

"Стороны сошлись во мнении о необходимости укрепления сотрудничества в области борьбы с терроризмом, включая обмен информацией, разведданными и лучшими практиками по вопросам дерадикализации и в правоохранительной сфере", - указывается в сообщении.

Участники консультаций также выразили озабоченность в связи с растущими угрозами, вызванными ростом незаконного выращивания, производства и контрабанды наркотических средств, наркомании, увеличивающихся незаконных доходов от контрабанды наркотиков, которые, согласно сообщению, могут стать одним из источников финансирования терроризма. В этой связи стороны договорились и о совместных усилиях по противодействию широкому спектру угроз в правоохранительной сфере в двустороннем и многостороннем форматах, на площадках профильных международных организаций.

В пресс-службе аппарата Совбеза также сообщили, что Патрушев выразил признательность министру-координатору по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Мохаммаду Махфуду за гостеприимство, а также теплый и дружественный прием, оказанный российской делегации. Секретарь СБ РФ также пригласил Махфуда посетить Россию для участия в очередном раунде двусторонних консультаций, а тот, в свою очередь, принял приглашение.

Декларация о партнерстве

Россия и Индонезия планируют принять декларацию о стратегическом партнерстве по итогам переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Джоко Видодо в 2022 году.

"Стороны выразили удовлетворение повышающимся уровнем взаимодействия по стратегическим вопросам в области политики, права и безопасности и выразили надежду на подписание Декларации о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Индонезией по итогам переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Республики Индонезии Джоко Видодо в 2022 году", - говорится в сообщении СБ РФ.

Кроме того, как отметили в Совбезе, по итогам переговоров президентов России и Индонезии в следующем году ожидается также подписание двустороннего договора о выдаче и межправительственного соглашения об упрощении визового режима взаимных поездок граждан.

В предыдущий раз Путин и Видодо встречались в 2018 году на полях саммита Россия - АСЕАН в Сингапуре.