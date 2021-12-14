В МИД РФ сообщили, что Россия передаст НАТО наработки по обеспечению своей безопасности

ТАШКЕНТ, 14 декабря. /ТАСС/. Россия хочет иметь юридические гарантии о неразмещении вблизи ее границ ударных вооружений и в ближайшее время представителям НАТО будут переданы наработки по этому вопросу. Об этом во вторник заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

"В ближайшее время мы передадим нашим западным партнерам наши наработки уже на бумаге, что мы имеем в виду конкретно", - сказал Руденко после встречи в Ташкенте с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

При этом Руденко пояснил, что президент РФ Владимир Путин во время своего разговора с президентом США Джо Байденом заявил о необходимости четких юридических гарантий со стороны государств НАТО и прежде всего США о неразмещении вблизи российских границ в первую очередь ударных вооружений и в целом неразмещения инфраструктуры НАТО вблизи России.