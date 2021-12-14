Представителя Адыгеи на Кубани Александра Наролина назначили сенатором от республики

МАЙКОП, 14 декабря. /ТАСС/. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов назначил представителем от исполнительного органа государственной власти Республики Адыгея в Совете Федерации Александра Наролина, который ранее работал официальным представителем республики при губернаторе Краснодарского края.

Ранее этот пост занимал Олег Селезнев, умерший в начале октября от последствий COVID-19. Селезнев входил в комитет Совета Федерации по международным делам, его полномочия истекали в сентябре 2022 года.

"Подписал указ о наделении полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Адыгея - Александра Наролина. Александр Владимирович имеет большой опыт работы - трудился в налоговых органах республики, возглавлял администрацию Майкопа, кабинет министров Адыгеи, до последнего времени работал официальным представителем республики при губернаторе Краснодарского края", - написал Кумпилов во вторник на своей странице в соцсети Instagram.

Глава Адыгеи выразил уверенность, что опыт Наролина, его профессиональные качества, знание аспектов развития региона и желание работать на благо республики позволят ему справиться с поставленными задачами. "Только при содействии федерального руководства нам удается эффективно реализовывать проекты, нацеленные на социально-экономическое развитие Адыгеи. Большую роль здесь играет налаженное взаимодействие с Советом Федерации", - добавил руководитель региона.

Наролину 49 лет, уроженец села Красногвардейское Республики Адыгея. Имеет два высших образования - выпускник Кубанского сельскохозяйственного института по специальности "Водное хозяйство и мелиорация" и Кубанского государственного аграрного университета по специальности "Бухгалтерский учет и аудит". Представителем законодательной власти Адыгеи в верхней палате российского парламента также выступает Мурат Хапсироков.