Картаполов: ЕС стоит подумать о договоренностях, исключающих продвижение НАТО на восток

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Главы государств и правительств стран Евросоюза должны подумать о переговорах с Россией для выработки международно-правовых договоренностей, которые исключили бы продвижение НАТО на восток. Такое мнение высказал журналистам во вторник глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Абсолютно не понятно, почему европейские лидеры продолжают нагнетание обстановки, несмотря на прошедшие переговоры президентов [России и США] Владимира Владимировича Путина и Джо Байдена и их результаты. Либо они заинтересованы в том, чтобы "готовиться к худшему", как говорит глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, либо это просто оправдание уже спланированных дальнейших экономических санкций в отношении нашей стороны за то, что она проводит независимую внешнюю политику и не принимает так называемые "европейские ценности", - сказал политик.

Ранее Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе заявил, что главы государств и правительств Евросоюза обсудят на саммите 16 декабря возможные действия сообщества в координации с США в случае "агрессии России против Украины".

"Здесь хотелось бы напомнить европейским партнерам слова Владимира Владимировича Путина о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. Об этом нашим европейским партнерам следует подумать", - подчеркнул Картаполов.