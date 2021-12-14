МИД РФ: визит Мирзиёева в Москву подтвердил значимость партнерства России и Узбекистана

ТАШКЕНТ, 14 декабря. /ТАСС/. Недавний визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Москву дал импульс дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества и подтвердил значимость партнерства Москвы и Ташкента. Об этом во вторник заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

"Импульс нашему сотрудничеству дан на самом высоком уровне", - сказал он на встрече в Ташкенте с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым. Руденко особо отметил, что переговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с российским президентом Владимиров Путиным подтвердили значимость и стратегическую важность двустороннего партнерства.

По его мнению, сейчас очень важно продолжить диалог, который существует в последние годы между странами.

Руденко отметил, что его визит в Ташкент связан с проведением здесь рабочего совещания послов России в государствах Центральной Азии. "Почему мы выбрали Ташкент, потому что Узбекистан - это единственная страна в Центральной Азии, которая граничит со всеми пятью странами [региона]", - пояснил он.

Он добавил, что на выбор места для проведения рабочего совещания повлияла и политика, проводимая в последнее время Узбекистаном. "Она для нас интересна, и мы решили в этом году собраться именно в этой стране", - добавил заместитель министра иностранных дел РФ.