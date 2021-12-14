Песков назвал чрезвычайно важным видеосаммит Путина и Си Цзиньпина 15 декабря

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Видеосаммит президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина будет продолжительным по времени, повестка дня очень обширна. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив при этом чрезвычайную важность предстоящих контактов.

"Завтра состоится российско-китайский саммит. Это будет видеоконференция президента Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, чрезвычайно важные переговоры", - сказал Песков. "Также ожидаем, что это будет достаточно продолжительный по времени контакт, с очень широкой повесткой дня", - добавил он.

"[Будет] обмен мнениями по международным делам. Ситуация в международных делах, особенно на европейском континенте, сейчас весьма и весьма напряженная и, конечно, требует обсуждения между союзниками, между Москвой и Пекином", - заявил он, говоря о темах предстоящего саммита. Кроме того, продолжил представитель Кремля, РФ видит "весьма агрессивную риторику как со стороны НАТО, так и со стороны Соединенных Штатов Америки". Это также требует обсуждения между Россией и Китаем, добавил Песков.

По его словам, на переговорах планируется затронуть весь комплекс двусторонних отношений. "Это широчайшая повестка дня: и энергодиалог, и сотрудничество в области высоких технологий, и совместные инвестиции, и торговля", - указал пресс-секретарь. Традиционно у лидеров состоится обмен мнениями по региональным проблемам, отметил он. В ответ на вопрос, может ли в беседе быть затронута тема поставок газа в Китай, Песков сказал: "Энергодиалог будет обязательно на повестке дня".

Представитель Кремля отметил, что контакты российского и китайского лидеров всегда примечательны своей глубиной. Песков также рассказал, что по итогам состоится брифинг помощника президента РФ по международным делам Юрия Ушакова. "По итогам мы, наверное, предыдущий опыт повторим и попросим моего коллегу Юрия Викторовича Ушакова провести с вами конференц-кол. Завтра, как только закончится [саммит], мы попросим Юрия Викторовича выйти с вами на связь", - сказал он.

При этом пресс-секретарь Путина сделал акцент на том, что, в отличие от состоявшегося 7 декабря видеосаммита с американским президентом Джо Байденом, "будет открытая для прессы первая часть беседы, обмен первыми выступлениям". "Вы сможете их услышать и увидеть", - заключил представитель Кремля.