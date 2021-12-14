Песков назвал заблокированный РФ проект резолюции СБ ООН по климату абсолютно неприемлемым

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Москва не согласна с заявлениями Вашингтона о том, что РФ "подвела весь мир", заблокировав принятие увязывающей вопросы климата и безопасности резолюции Совета Безопасности ООН, так как документ был абсолютно неприемлемым. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не согласны с этим абсолютно. Москва является ответственным участником климатической повестки дня", - сказал он, комментируя соответствующие заявления США.

"Резолюция была полностью неприемлема, - подчеркнул Песков. - Причем не только Россия, а ряд стран нас поддержал. Климатическая повестка не может быть фактором, ограничивающим страны в праве на развитие, причем чтобы эти ограничения поступали от тех стран, которые в свое время изрядно навредили климату, обеспечив себе высокие темпы развития и получив таким образом высокоиндустриальную экономику".

По словам пресс-секретаря президента, климатическая повестка чрезвычайно важна для Москвы и является одним из приоритетов внешней политики РФ. "И это было четко продемонстрировано, все-таки мы активно участвовали в климатических мероприятиях, которые имели место в прошлом месяце", - добавил он.

"Поэтому здесь очень тонкий баланс. Конечно, будучи вместе со всем миром, будучи ответственным участником мирового сообщества по климатической повестке в том числе, Россия будет эти нюансы самым тщательным образом отслеживать", - указал Песков.

В понедельник Россия в Совете Безопасности наложила вето на принятие резолюции по климатической проблематике, предложенной Ирландией и Нигером. Россия и Индия проголосовали против, Китай воздержался. Из-за использования Россией права вето документ не был принят.