Путин 14 декабря проводит несколько международных телефонных разговоров

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник в первой половине дня проводит несколько международных телефонных разговоров, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Первую половину дня он [президент] концентрируется на телефонной дипломатии, [проводит] международные контакты, у него несколько телефонных разговоров, о которых мы будем своевременно выпускать сообщения", - проинформировал представитель Кремля.

Он напомнил, что во второй половине дня у президента ожидается совещание с членами правительства, на котором будет обсуждаться тема снижения загрязнения воздуха, а также ситуация с распространением нового омикрон-штамма коронавируса.

Кроме того, во вторник у Путина запланирована пара встреч непубличного характера, добавил Песков. Президент работает в Ново-Огареве.