Курский губернатор назначил советником экс-замглавы Белгородской области Зубареву

КУРСК, 14 декабря. /ТАСС/. Губернатор Курской области Роман Старовойт назначил советником Наталию Зубареву, уволившуюся с поста замглавы Белгородского региона после общественного резонанса в связи со служебной квартирой, переданной ее сыну. Зубарева будет курировать проекты в сфере образования, сообщил во вторник в своем Telegram-канале Старовойт.

"Назначил старшим советником Наталию Зубареву, которая будет курировать новые проекты в сфере образования. Ранее Наталия Николаевна занимала должность заместителя губернатора Белгородской области, является Почетным работником общего образования РФ", - написал Старовойт.

В начале октября 2021 года в СМИ получила распространение информация о квартире площадью 149 кв. м, безвозмездно переданной сыну замгубернатора Белгородской области Наталии Зубаревой. Стоимость жилплощади, которая ранее находилась в собственности региона, оценивается в 14 млн рублей. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил провести проверку документов и данных о квартире, 8 октября Зубарева покинула пост по собственному желанию. Позже белгородская прокуратура оспорила передачу служебного жилья сыну экс-замгубернатора.