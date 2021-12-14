Ростовского депутата исключили из "Единой России" после серии публикаций о хищениях

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 декабря. /ТАСС/. Член собрания депутатов Поляковского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области Виталий Латышев исключен из партии "Единая Россия" после серии публикаций в СМИ о хищениях в возглавляемых им учреждениях. Об этом во вторник сообщается на сайте регионального отделения партии.

Ранее в СМИ появилась информация, что Латышева, который является руководителем ряда учреждений, оказывающих услуги по отдыху и оздоровлению детей, подозревают в хищениях средств бюджета Ростовской области. По данным СМИ, ущерб от действий мужчины может составлять около 1 млрд рублей.

"Виталий Латышев, которого в СМИ называют руководителем нескольких организаций отдыха детей, исключен из "Единой России". Соответствующее решение принял 13 декабря президиум Ростовского регионального политсовета партии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что партия руководствовалась многочисленными резонансными материалами об инкриминируемых Латышеву действиях и несоблюдением им этических норм, обязательных для членов "Единой России".

На минувшей неделе источник ТАСС сообщал, что сотрудники правоохранительных органов проводят изъятие документации в детских оздоровительных лагерях в Неклиновском районе Ростовской области в связи с возможным хищением бюджетных средств. Сообщалось, что правоохранители проверяют информацию о хищении средств руководителем учреждений, депутатом собрания депутатов Поляковского сельского поселения.