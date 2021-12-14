Посол РФ: Лондон займет самую жесткую позицию в НАТО по вопросу о гарантиях безопасности

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Британская сторона займет в рамках Североатлантического альянса одну из наиболее жестких позиций по вопросу о взаимных гарантиях безопасности. Об этом заявил в вторник посол в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала "Россия-24".

"Британия здесь займет одну из наиболее крайних, без сомнений, позиций - резких, конфронтационных <...> Ее позиция будет одной из наиболее жестких", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам главы российского диппредставительства, позиция будет выковываться в рамках НАТО. "Я думаю, <...> здесь будут разные направления: скорее всего, будет отдельный разговор с американцами и отдельный разговор внутри НАТО. Внутри НАТО это будет очень тяжело, - отметил он. - Восточные европейцы там <...> будут добиваться того, чтобы не было никакого разговора с Россией: вот есть курс НАТО, и якобы на это никто не может повлиять, так он и должен проводиться. Это такая тупиковая позиция, она очень опасна и ведет к нагнетанию конфронтации".

Ранее президент России Владимир Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Он подчеркнул, что Москва будет настаивать в диалоге с Вашингтоном и его союзниками на выработке договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от ее территории. По словам Путина, России нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку ранее западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства.

Позже в МИД РФ заявили, что Москва внесет комплексное предложение о правовых гарантиях к очередному раунду российско-американского диалога о стратегической стабильности.