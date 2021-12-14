Госдума приняла новый закон об организации региональной власти

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в третьем, заключительном чтении законопроект об организации публичной власти в субъектах РФ, установив единый срок полномочий глав регионов и отменив запрет на пребывание в этой должности более двух сроков подряд.

Как отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, это базовый закон, "который несет в себе и прямые нормы, и закладывает определенные параметры организации и работы региональной власти: исполнительной, законодательной, органов местного самоуправления".

Документ содержит в себе перечень полномочий субъектов РФ, который состоит из порядка 170 пунктов, определены принципы деятельности органов власти регионов. В дальнейшем изменения полномочий будут согласовываться с Госсоветом, только после этого в закон можно будет вносить поправки. Согласно закону доходы от использования имущества субъекта РФ, его унитарных предприятий, средства от продажи этого имущества поступают в региональный бюджет. Исключения составят доходы от переданного в аренду имущества бюджетных и автономных учреждений.

В закон также вошли нормы о так называемых регионах-матрешках, когда один субъект РФ находится в составе другого. Предусмотрено зачисление доходов автономных округов в бюджет области.

О главах субъектов РФ

Согласно закону руководитель субъекта РФ избирается гражданами напрямую или депутатами регионального заксобрания на пять лет (сейчас срок полномочий определяется регионом, но не может превышать пяти лет). При этом снимается запрет для высшего должностного лица региона на замещение этой должности в течение более двух сроков подряд, как это предусмотрено действующим законодательством. Как указывал ранее Володин, регионы сами будут решать, на сколько сроков может избираться глава субъекта РФ.

В отношении кандидатов на высший пост в регионе применяются ограничения, предусмотренные конституцией, включая запрет на иностранное гражданство. Занять этот пост можно только по достижении 30 лет.

Закон содержит положение о "муниципальном фильтре" для кандидатов от партий или самовыдвиженцев на пост главы региона, их выдвижение должны поддержать от 5% до 10% муниципальных депутатов и глав муниципальных образований. Самовыдвиженцам также нужно будет собрать подписи избирателей в количестве, которое определяет субъект РФ.

В случае непрямых выборов главы региона кандидатуры в заксобрание выдвигает президент РФ по предложениям политических партий, представленных в парламенте субъекта РФ или в Госдуме.

Руководитель региона формирует структуру власти субъекта РФ, его правительство, определяет основные направления его деятельности. Он может быть отрешен от должности президентом РФ в связи с утратой доверия по любым основаниям или в связи с выражением ему недоверия заксобранием.

Закон устанавливает общее для всех регионов страны наименование должности высшего должностного лица - "глава субъекта РФ", при этом конституцией или уставом региона может быть предусмотрено дополнительное наименование этой должности, но за одним исключением - запрещается использовать слово "президент". Высший исполнительный орган власти субъекта РФ может именоваться не только "правительством", но и иметь другое название, исходя из исторических и национальных традиций.

Положения о заксобраниях

Законом установлен перечень полномочий законодательных собраний регионов. Срок полномочий депутатов одного созыва составляет пять лет - со дня избрания и до дня начала работы нового созыва. Законом субъекта РФ может быть предусмотрено число депутатов, избираемых по партийным спискам. Указаны случаи, при которых глава региона сможет распустить парламент.

Законом предусмотрен тридцатидневный срок предоставления заксобранием региона отзыва на проекты федеральных законов совместного ведения с возможностью сокращения его до 15 дней в случаях, определенных в регламенте Госдумы. Среди авторов этой поправки - спикеры Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.

Как отмечал отдельно Володин, "закон обязывает регионы создать контрольно-счетные органы, которые должны будут заниматься проверкой региональных бюджетов и внебюджетных фондов". Сейчас это их право, но не обязанность.

Законом субъекта РФ может быть предусмотрен порядок дистанционного участия депутатов в заседаниях. Кроме того, сенаторы от региона и депутаты, избранные от него в Госдуму как по партийным спискам, так и по одномандатным округам, смогут участвовать и выступать на заседаниях заксобрания своего субъекта РФ.

Закон о региональной власти должен вступить в силу с 1 июня 2022 года, за исключением ряда положений.