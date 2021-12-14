Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду, 15 декабря, проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщает пресс-служба Кремля.

"15 декабря 2021 года состоится заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам", - говорится в сообщении.

Как отметили в Кремле, на мероприятии будут обсуждаться в том числе вопросы модернизации первичного звена здравоохранения в регионах, а также выполнение планов по возведению объектов капитального строительства в рамках национальных проектов.